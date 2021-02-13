В Петербурге нашли ранее неизвестный автограф Пушкина

По словам научного сотрудника Института русской литературы Ран Натальи Хохловой, в Петербурге были обнаружены пометы Пушкина, представляющие собой текстовые вставки и 3 исправления в рукописи Тургенева в его письмах князю Александру Голицыну.

Хохлова отметила, что Тургенев дружил с поэтом. Тургенев искал источники по истории России в парижских архивах, после чего отчитывался перед своим руководителем князем Голицыным. Часть материалов, которые он собрал, Пушкин собирался опубликовать в 5 томе своего журнала «Современник».

Найденный автограф, по мнению специалиста, был одним из последних, так как Пушкин погиб уде в феврале 1837 года.