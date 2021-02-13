Власти Петербурга выделили более 2 млрд рублей на реставрацию объектов культурного наследия

Власти Петербурга выделили из городского бюджета более 2 миллиардов рублей на реставрацию объектов культурного наследия по программе КГИОП.

По информации, которая была предоставлена в Смольном, отреставрируют фасады и интерьеры знаковых памятников Северной столицы. Работы, уже начатые на ряде объектов, продолжат. Согласно плану, в исходных вид должны быть приведены более 60 объектов, в их числе – колокольня Николо-Богоявленского Морского собора, дача Орлова в Стрельне и другие.

В настоящее время реставрируется Гатчинский дворец, фасады Казанского собора и другие объекты культурного наследия.