В Ботаническом саду Петербурга зацвела первая за 2021 год сакура

В канун Дня святого Валентина в Ботаническом саду в Санкт-Петербурге зацвела первая в 2021 году сакура.

Сотрудники Ботанического сада выложили фотографии цветущей сакуры в сообществе в социальной сети "ВКонтакте". Сакура находится в вересковых оранжереях. На растение можно посмотреть на Субтропическом маршруте, это можно сделать как на дневных, так и на вечерних прогулках, которые организованы в эти выходные дни. В честь праздника работа Ботанического сада будет продлена. Так, 13 и 14 февраля можно совершить прогулку по старинным оранжереям, которые наполнены растениями и запахом уже приближающейся весенней поры. Прогулки осуществлять можно будет по следующему расписанию: с 11:00 до 16:00 и с 17:00 до 20:00 на вход.

Влюблённые пары и просто желающие погулять смогут побывать среди зелёного субтропического леса, цветущих японских камелий и плодоносящих цитрусов сейчас, в феврале. Также в воскресенье, 14 февраля пары будут иметь возможность приобретения сдвоенных билетов со скидкой. В качестве пары могут выступать, кто угодно: две женщины, два мужчины, дочка с мамой или бабушкой.