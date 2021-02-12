В Ботаническом саду распустилась первая в этом году сакура

В субботу и воскресенье Ботанический сад Петербурга будет открыт для посещения с 11 до 20 часов. В честь Дня всех влюбленных работу учреждения продлили.

К празднику в Ботаническом саду расцвела первая в 2021 году сакура. Фотографии распустившегося дерева были опубликованы сотрудниками сада в сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Сакура расположена в вересковых оранжереях. Увидеть дерево можно на Субтропическом маршруте во время прогулки по саду днем или вечером в ближайшие выходные.