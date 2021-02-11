В честь китайского Нового года Дворцовый мост подсветят красным светом

По уже устоявшемуся в Санкт-Петербурге обычаю Дворцовый мост 11 февраля, поскольку наступает Новый год по китайскому календарю, будет подсвечен красным светом.



Дворцовый мост через Неву будет красным в течение 12 дней. Также в городе пройдёт фестиваль, который посвящён китайскому Новому году, он будет длится до марта. В рамках фестиваля планируется проведение деловых мероприятий, форумов, также пройдут турниры по шахматам, и будет играть симфонический концерт. Всё это произойдёт исключительно в режиме онлайн.



"Этот яркий праздник символизирует нашу дружбу и открытость, взаимное доверие и уважение. <...> В этом году к петербургским зрителям присоединятся 20 тыс. жителей КНР, которые сейчас находятся в Санкт-Петербурге", - приводит слова губернатора Александра Беглова ТАСС.