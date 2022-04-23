Петербуржцы стоят за корюшкой на Октябрьской набережной

В субботу, 23 апреля, на Октябрьской набережной собралась «корюшковая» пробка. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной «ВКонтакте», нанабережной выстроилась длинная очередь из желающих купить весенний деликатесс.

Не все покупатели пришли пешком, многие приехали за рыбой на машинах. Автомобили они припарковали напротив торговой точки, перекрыв тем самым одну полосу движения. Некоторые не паркую авто по правилам, а оставляют на «аварийке», чем еще более осложняют движение по участку набережной.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 15 апреля в Петербурге открылись 45 точек продажи корюшке. Сезонные рыбные палатки есть во всех районах города.