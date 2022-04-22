В Петербурге начинается сезон фонтанов

В пятницу, 22 апреля, на улицах Петербурга будет запущен 61 фонтан. В пресс-службе аминистрации города уточнили, что официально фонтанный сезон в Северной столице уже начался с открытия возрожденного фонтана на площади перед Российской национальной библиотекой. Еще пять музыкально-фонтанных комплексов будут запущены 1 мая.

В админситрации Петербурга также предложили горожанам выбрать название для открытого возле здания РНБ на Московском проспекте фонтанного комплекса. За лучший варинт названия победителю обещают вручить приз.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Екатерининский парк в Царском Селе готовится к новому сезону. Статуи освобождают от зимних укрытий. Прогуливающиеся по парку горожане уже могут увидеть 74 скульптуры.