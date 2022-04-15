В апреле Петербург озеленят 36 тысячами кустарников

В Петербурге идет подготовка садово-парковых территорий к летнему сезону. Проводится уборка городских территорий.

Как сообщили в администрации Петербурга, в городе также готовят к высадке 36 тысяч кустарников и 4 тысячи деревьев. Эти работы будут выполнены до конца апреля.

Также до конца месяца специалисты начнут высаживать на клумбы и в цветники рассаду цветов и декоративных растений. Часть растений были подготовлены еще осенью. В Пионерском саду этой весной ожидается цветение более двух тысяч нарциссов и крокусов, а также сирени и гортензии. Все они были высажены до наступления зимних холодов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в городе начали очищать и готовить к новому сезону фонтаны.