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45 точек продажи корюшки открылись в Петербурге

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© Фото: Baltphoto

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Сезонные точки продажи корюшки есть во всех районах города.

В пятницу, 15 апреля, в Петербурге начали свою работу сезонные точки по продаже корюшки. Купить любимый весенний деликатес петербуржцы смогут во всех районах города.

Как сообщает комитете имущественных отношений, всего начали работу 45 точек продажи корюшки. Их адреса опубликованы на страницах комитета в социальных сетях. Купить корюшку с сезонных лотков петербуржцы смогут до 31 мая. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», сейчас стоимость килограмма рыбы составляет около 570 рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге начали работу два даркстора «Магнит». Продукты на дом заказавшим их онлайн покупателям обещают доставлять в течение часа.

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