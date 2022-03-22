Триумфальную арку Пальмиры восстановят петербуржцы

Специалисты Центра спасательной археологии института истории материальной культуры РАН (ЦСА ИИМК РАН) восстанавливают Триумфальную арку Пальмиры в Сирии. Работы уже начались.

Восстановление проводится под эгидой Русского географического сообщества при участии Минобороны РФ. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", чтобы вернуть арке первоначальный вид потребуется около трех лет.

Первый этап работ включает сканирование и фотографирование с целью составления описи сохранившейся части исторического памятника. Геологам предстоит определить, из какого материала сделан памятник. При реставрации специалисты будут применять исторические составляющие в меру возможностей.

Губернатор Петрбурга Александр Беглов отметил большой опыт петербургских ученых в сохранении и восстановлении памятников древности. Ценны вкладом в возрождение сирийской Пальмиры станет восстановление Триумфальной арки.

Вместе с российскими реставраторами в проекте примут участие их сирийские коллеги. В числе участников также научные и общественные организации.