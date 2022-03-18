Дворцовый мост подсветят цветами триколора

Вечером пятницы, 18 марта, Дворцовый мост подсветят в цветах российского триколора по случаю воссоединения Крыма с Россией. Как сообщили в пресс-службе администрации города, праздничную подсветку включат в 19:15. Работать он будет до 7:00 субботы, 19 марта.

Подсветку моста обеспечивают 600 светильников, которые размещены на всех пяти пролетах переправы. В результате свой цвет можно задать для каждой вертикальной секции моста. Особую подсветку Дворцового моста традиционно включают по случаю праздников и памятных дат.