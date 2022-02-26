Пять номинаций Russian Travel Awards достались Петербургу

Церемония награждения лауреатов премии Russian Travel Awards состоялась в атриуме Петропавловской крепости. Награды в пяти номинациях достались Петербургу.
Как сообщает «Петербургский Дневник», в номинации «Лучший региональный туристско-информационный центр» победило «Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга». Проект «Петербургское гостеприимство/Новая туристская география» признан лучшим маркетинговым проектом в индустрии туризма.
Проект «Два города – миллион впечатлений» разработали совместно Москва и Петербург. Он стал лучшим межрегиональным туристическим проектом. Еще две номинации, в которых Северная столица стала первой, звучат как «Территория событийного туризма» и «Территория мастеров гостеприимства».