Новая награда появилась в Петербурге

В Петербурге учреждена новая награда, которую будут вручать за увековечивание памяти погибших при защите Отечества. Подтверждающее её учреждение постановление было подписано в Смольном 22 февраля.

Знаком отличия планируется награждать за за проведение поисковой работы, захоронение и перезахоронение останков воинов, создание мемориальных музеев и памятных знаков на местах боевых действий. Постановлением определяются требования к награждаемым лицам, а также порядок вручения. Денежные или иные материальные вознаграждения в дополнение к знаку отличия не предусмотрены.

Предполагается, что ежегодно к новой награде будут представлять не более десяти человек.