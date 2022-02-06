Служба в память о Ксении Петербургской прошла на Васильевском острове

В воскресенье, 6 февраля, петербуржцы выстроились в очередь у храма Смоленской иконы Божией матери на Васильевском острове. Памятную службу в День памяти святой блаженной Ксении Петербургской провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Как сообщает «Фонтанка», многие прихожане стояли в очереди целями семьями вместе с детьми. Некоторые пришли задолго до начала богослужения.

В администрации Петербурга уточнили, что после памятной службы прошла церемония открытия Дома паломника на Камской улице, 20. Дом восстановили силами прихода храма и теперь в нем смогут остановиться приезжающие поклониться петербургским святыням.