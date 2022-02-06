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Служба в память о Ксении Петербургской прошла на Васильевском острове

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© Фото: Baltphoto

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У храма Смоленской иконы Божией матери выстроилась очередь из прихожан.

В воскресенье, 6 февраля, петербуржцы выстроились в очередь у храма Смоленской иконы Божией матери на Васильевском острове. Памятную службу в День памяти святой блаженной Ксении Петербургской провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Как сообщает «Фонтанка», многие прихожане стояли в очереди целями семьями вместе с детьми. Некоторые пришли задолго до начала богослужения.

В администрации Петербурга уточнили, что после памятной службы прошла церемония открытия Дома паломника на Камской улице, 20. Дом восстановили силами прихода храма и теперь в нем смогут остановиться приезжающие поклониться петербургским святыням.

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