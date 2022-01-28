Празднование Дня освобождения Ленинграда от блокады завершилось салютом

В четверг, 27 января, Петербург отмечал 78-ю годовщину освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Завершающим аккордом празднования стал салют у стен Петропавловской крепости.
Как сообщили в пресс-службе администрации города, салют дали артиллерийские расчеты Михайловской академии. Зрители могли услышать 30 залпов и увидеть более тысячи фейерверков.
По уже сложившейся традиции все залпы салюта были именными. Первый посвятили 78-й годовщине освобождения Ленинграда от блокады. Были даны также залпы в честь Красной Армии, советского солдата — героя и победителя, города-героя Ленинграда и его жителей, защитников Пулковских высот и Невского пятачка, моряков Краснознаменного Балтийского флота, тружеников тыла.