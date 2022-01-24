Петербуржцы оценили приложение «Парковки Москвы»

В Петербурге продолжается тестирование приложения «Парковки Москвы». Как сообщили в московском транспортном департаменте, за три недели его работы в Северной столице в нем было совершено свыше двух тысяч парковочных сессий, а пользователи оставили более 200 отзывов. Самой популярной зоной парковки с помощью приложения стали зоны возле Невского и Литейного проспектов.

Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов напомнил, что в Москве приложения для платных парковок работает стабильно. Оно также отмечено на международной премии цифровых коммуникаций AVA Digital Awards 2022. Максим Ликсутов отметил важность удобства передвижения между регионами для их жителей и выразил надежду на получение предложений и от других городов.

Петербуржцы уже по достоинству оценили новое приложение. Пользователь Семен отметил, что «Парковки Москвы» выигрывает у других приложений по оплате парковок. Пользователь Игорь рассказал, что доволен работой приложения, но хотел бы добавить в него функцию оплаты через Google Pay.

Пользователь Екатерина назвала приложение интуитивно понятным, продуманным и быстрым. Она надеется, что в Петербурге скоро появится возможность оплачивать парковку не только за час, но и поминутно.