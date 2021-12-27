У метро «Академическая» запустят новый автобусный маршрут

В Калининском районе Петербурга планируется запуск нового автобусного маршрута. Автобус №78 выйдет на линию 1 апреля 2022 года.

Как пояснили в городском комитете по транспорту, основная задача нового маршрута — связать жилые кварталы и учреждения здравоохранения: НИИ травматологии, Центром сосудистой хирургии, поликлиниками и Елизаветинской больницей. Он также станет дополнительным связующим звеном жилых кварталов на улице Карпинского со станцией метро «Академическая» и железнодорожной станцией «Ручьи».

Обслуживать новый маршрут будут семь низкопольных автобусов. Ждать их на остановках пассажирам придется не дольше 10-12 минут в час пик, в остальное время — не более 15 минут.