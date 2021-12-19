Инвестиционная компания «Евроинвест» стала партнером городской премии «Признание и влияние 2021»

Как рассказал Березин, ему было приятно вручать награду в этой номинации премии «Фонтанки» «Признание и влияние». По его словам, в наше время этот сектор очень важен, поскольку затрагивает интересы не только бизнеса, но и любого человека.

Также он отметил стремительную цифровизацию окружающего мира. Березин считает, что этот процесс открывает огромные возможности для раскрытия потенциала бизнеса, и для обычных граждан.

«Очевидно, что подобные вызовы времени особенно остро ставят вопрос финансовой поддержки проектов перспективного развития. И, конечно, банковская среда вынуждено оказывается в авангарде инновационных перемен, идущих в нашем обществе. Именно поэтому банки должны не просто соответствовать растущим запросам их клиентов, но и сами определять повестку будущих перемен», - рассказал он.

Кроме того, председатель правления ИК «Евроинвест» заметил, что номинация «Лучший банк Санкт-Петербурга» является одним из инструментов, который позволяет и банковскому сообществу, и работающему с ними кругу партнеров и клиентов понять – какие из векторов развития сейчас больше всего востребованы.

Березин поздравил Алонсо и возглавляемый им Cеверо-Западный ПАО «Сбербанк» с победой в номинации. Он отметил, что это заслуженная победа, ведь представленные номинанты были «более чем достойные». По его словам, «Евроинвест» сотрудничает со многими банками из этого списка и уже получает положительные взаимные результаты. Также он уточнил, что у каждого из этих банков есть своя специфика и сильные стороны. Так, кто-то из них делает ставку на отраслевые приоритеты, а кому-то ближе региональная повестка.

Березин считает, что в наши дни особую роль для банка играет комплексность его подхода к решению задач своих клиентов. Он отметил подход «Сбербанка», где за последний год произошло очень много прогрессивных шагов в направлении формирования собственной цифровой экосистемы. По словам Березина, это тот случай, когда банк успешно работает на опережение, что и нашло отражение в выборе голосовавших.

«Я могу оценить усилия «Сбербанка» и господина Алонсо не просто как сторонний наблюдатель, а как активный участник процесса. Дело в том, что летом 2021 года в рамках Петербургского международного экономического форума Инвестиционная компания «Евроинвест» и Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк» заключили соглашение о развитии стратегическом сотрудничестве в вопросах внедрения инновационных разработок, технологических решений продуктов Банка (Экосистема Сбер) в деятельность компании «Евроинвест Девелопмент», с целью ее цифровой трансформации и повышения степени цифровизации внутренних процессов», - рассказал Березин.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о вкладе Андрея Березина в приближение эры электромобилей в Петербурге. Его инвестиции в расширение мощностей петербургского аккумуляторного завода «Ригель» составили 400 миллионов рублей.