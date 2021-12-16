Петербург «взял» сразу четыре награды World Travel Awards

Петербург стал победителем в номинации «Ведущее городское направление мира 2021» престижной туристической премии World Travel Awards. Как сообщили в пресс-службе администрации города, помимо главной номинации, Петербург победил еще в трех дополнительных.

В конкурсе участвовали два десятка городов. В борьбе за звание ведущего городского направления мира Петербург обошел Венецию, Париж, Рим, Лондон, Нью-Йорк, Сидней, Рио-де-Жанейро, Киото и Пекин.

Петербург и Москва также награждены специальной премией за «Лучшее сотрудничество в продвижении внутреннего туризма». Данная премия присуждалась впервые, а российские мегаполисы получили её за успешную реализацию программы «Два города — миллион впечатлений».

Еще две номинации, в которых победил Петербург, звучат как «Ведущий город культурного туризма 2021» и «Ведущая маркетинговая кампания мира 2021». Лучшим в культурном туризме Петербург признаю уже в шестой раз. А вторую награду вручили за проект «Петербургское гостеприимство / Safe Travels / Новая туристская география».