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В мировой десятке лучших есть бар из Петербурга

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© Фото: pixabay.com

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Петербургский El Copitas Bar стал восьмым в рейтинге лучших баров мира.

В рейтинг самых лучших баров мира The World’s 50 Best Bars вошло заведение из Петербурга. El Copitas Bar занял в нем восьмую строку.

Впервые в рейтинг лучших бар вошел в 2018 году. Это было первое петербургское заведение, вошедшее в данный рейтинг.

В 2020-м бар стал 27-м. Наконец, в 2021 El Copitas Bar сделал рывок сразу на 19 позиций вперед.

Владельцы заведения поделились своей радостью в социальной сети Instagram. Они признались, что до сих пор не верят, что это произошло.

В рейтинг The World’s 50 Best Bars вошло всего два российских бара. Тринадцатую строку в нем занял Insider Bar из Москвы.

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