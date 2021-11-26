Российский фонд мира отмечает 60-летие

Российскому фонду мира в этом году исполняется 60 лет. Губернатор Александр Беглов поздравил с юбилеем петербургское отделение фонда.

Как сообщают «Невские Новости», по этому случаю заместителю председателя правления петербургского отделения фонда Лидии Ходченковой вручили почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Губернатор также поздравил её с 90-летием. Лидия Ходченкова прожила всю жизнь в Ленинграде-Петербурге. Она оставалась в городе в течение всей блокады. Позднее женщина стала одним из инициаторов создания Общества жителей блокадного Ленинграда.

На торжественном вечере по случаю юбилея фонда также присутствовали председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко и председатель Ленгорисполкома в 1983-1990 годах Владимир Ходырев.