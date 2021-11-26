«Горэлектротранс» закупит новые троллейбусы

Петербургский «Горэлектротранс» планирует обновление подвижного состава. Как сообщили в комитете по транспорту по программе развития предприятия до 2028 года будут приобретены 166 троллейбусов большой вместимости и 97 троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ).

«Горэлектротранс» уже разместил две закупки на поставку новых троллейбусов. Весь обновленный подвижной состав должен быть оснащен системой приоритетного проезда общественного транспорта, передающей данные через ГЛОНАСС для приоритетного включение зеленого сигнала светофора. Новая техника также сможет контролировать самочувствие водителя с аварийной остановкой троллейбуса в случае обнаружение каких-либо отклонений. Для удобства водителя предусмотрена система кругового обзора.

Пассажирам комфорта в салоне добавит климат-контроль с автоматической регулировкой температуры и теплый пол с противоскользящим покрытием у дверей троллейбуса.