В Петербурге выберут лучшие молодежные проекты

30 молодых петербуржцев получат премию правительства города «Лучший молодежный проект». На её соискание представлено свыше 300 работ в сферах экологии, культуры, информационной безопасности, образования.

Авторы лучших проектов получат по 125 тысяч рублей. В прошлом году размер премии конкурса составлял 100 тысяч рублей. Общий премиальный фонд конкурса — 3 750 000 рублей.

Конкурс на лучший молодежный проект в Петербурге проводится ежегодно. В этот раз премии будут вручать уже в шестой раз. Всего за время существования конкурса премию присудили 150 авторам лучших молодежных проектов.

Губернатор Александр Беглов отметил, что данная премия помогает талантливой молодежи принимать участие в достижении стратегических целей развития Петербурга. Предложенные проекты в дальнейшем реализуются на практике.