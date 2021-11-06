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В Петербурге выберут лучшие молодежные проекты

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© Фото: Baltphoto

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На премию «Лучший молодежный проект» поступило более 300 заявок от талантливых молодых петербуржцев.

30 молодых петербуржцев получат премию правительства города «Лучший молодежный проект». На её соискание представлено свыше 300 работ в сферах экологии, культуры, информационной безопасности, образования.

Авторы лучших проектов получат по 125 тысяч рублей. В прошлом году размер премии конкурса составлял 100 тысяч рублей. Общий премиальный фонд конкурса — 3 750 000 рублей.

Конкурс на лучший молодежный проект в Петербурге проводится ежегодно. В этот раз премии будут вручать уже в шестой раз. Всего за время существования конкурса премию присудили 150 авторам лучших молодежных проектов.

Губернатор Александр Беглов отметил, что данная премия помогает талантливой молодежи принимать участие в достижении стратегических целей развития Петербурга. Предложенные проекты в дальнейшем реализуются на практике.

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