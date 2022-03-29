В Петербурге для импортозамещения легкой промышленности подготовят дополнительные кадры

В петербургском Колледже технологии, моделирования и управления Университета промышленных технологий и дизайна откроют новый образовательный кластер для подготовки специалистов легкой промышленности. Об этом 28 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на аппарат вице-губернатора Владимира Княгинина.

Недавно университет стал победителем в федеральном проекте «Профессионалитет» и теперь намерен запускать пилотные учебные программы в отрасли легкой промышленности. Для реализации проекта из федерального бюджета выделено 100 миллионов рублей.

Отмечается, что кадровый центр будет заниматься производством обуви при поддержке ведущих городских предприятий.