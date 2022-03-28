На севере Петербурга приступите к прокладке десяти километров теплосетей

В Приморском районе Петербурга стартовали работы по замене десяти километров теплосети. Об этом 28 марта сообщил в радиоэфире губернатор Александр Беглов.

Десять тысяч метров аварийных старых труб заменят в микрорайоне «Озеро Долгое». Это позволит сделать теплоснабжение жилых домов и социальных объектов еще более надежным.

Кроме того, глава города упомянул работы по модернизации ливневых стоков на Парашютной улице и улице Ушинского, где не первый год наблюдаются проблемы с водоотведением. Данные работы планируется завершить к июлю текущего года.