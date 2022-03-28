Петербуржцы могут воспользоваться услугой выездной флюорографии

В Петербурге появилась возможность сделать флюорографию на дому. Об этом 28 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Отмечается, что уровень заболеваемости туберкулезом в Северной столице достиг исторического минимума. Однако и сегодня в городе проводится ежегодная профилактика заболевания в виде обязательной флюорографии. Статистика показывает, что за шесть лет показатели заболеваемости упали на 40 процентов.

Теперь городской противотуберкулезный диспансер будет проводить обследования и на дому. Это обусловлено большим количеством пенсионеров, желающих пройти процедуру, которая занимает не более пяти минут.

«Мы видим снимок на компьютере секунд через 5. И мы готовы к интерпретации его данных. Мы используем двойную систему описания и потом сразу выдаём результат», – рассказал заведующий отделением городского противотуберкулезного диспансера Андрей Пивсаев.

В Петербурге на сегодняшний день наблюдаются всего полторы тысячи горожан с туберкулезом, что на триста человек меньше, чем в прошлом году. В борьбе с заболеванием помогает раняя диагностика.

«У туберкулёза много стадий – если поймать быстро, то можно вылечиться за полгода. А если там уже запущенная форма и появляются так называемые каверны – то лечение уже может затянуться на годы», — пояснил завотделения.