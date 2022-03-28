В пригородных автобусах с 1 апреля установят единую стоимость проезда

На маршрутах пригородного сообщения с 1 апреля установят единую стоимость проезда. Об этом 28 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

Стоимость проезда на части маршрутов перестанет рассчитываться километражем. Так, на автобусах № 200, 201, 210, 469, 469А, 488 и 555 установят единый тариф. Проезд на этих маршрутах при покупке разового билета будет стоить 60 рублей, а при оплате единым электронным билетом — 40 рублей. Самым выгодным вариантом оплаты станет карта «Подорожник».