Петербуржцам обещают потепление в начале недели

В понедельник температура воздуха в Петербурге вернется к плюсовым значениям. Об этом 27 марта сообщает главный синоптик Александр Колесов в своем телеграм-канале.

По словам специалиста, в понедельник Северная столица останется под влиянием циклона, который принесет незначительное потепление и осадки в виде снега.

При этом метеоролог отмечает, что плюсовая температура не задержится в городе ненадолго. Уже во вторник столбик термометра может опуститься до минус 1-3 градусов в дневное время.