В Петербурге после ремонта откроется часть кабинетов детской поликлиники №44

В Центральном районе Петербурга в детской поликлинике №44 откроется часть кабинетов. Об этом 27 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на страницу районной администрации в социальной сети «ВКонтакте».

С понедельника в детской поликлинике №44 на Мытнинской улице, 25 открывается часть кабинетов после капитального ремонта. Прием будут вести участковые врачи-педиатры, офтальмолог, логопед, психолог, эндокринолог, невролог и неонатолог.

Кроме того, заработают процедурный, прививочный и ЭЭГ кабинеты, кабинет забора биоматериала, отделение медико-социальной помощи, а также отделение оказания помощи несовершеннолетним в образовательных организациях.

Отмечается, что с 30 марта возобновят прием ЛОР, кардиолог, ортопед, уролог-андролог, откроются кабинеты УЗИ и ЭКГ, городской эндокринологический центр и реабилитационное отделение.