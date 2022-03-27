Компания Fazer продолжит работу в России под брендом «Хлебный дом»

В России под брендом «Хлебный дом» продолжит работу финская компания Fazer. Об этом 27 марта сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Fazer.

Для того чтобы продолжить работу в России компания сменит юридическое название на «Хлебный дом», который был одним из брендов Fazer. Кроме того, в продаже останутся популярные продукты «Бурже» и «Энергия здоровья» — они станут самостоятельными брендами.

На сегодняшний на предприятиях компании работают более двух тысяч человек, а ежегодный оборот на территории РФ составляет 157 млн евро.