Петербуржцев предупредили об усилении ветра в понедельник

В понедельник в Петербург вернется порывистый ветер скоростью до 17 метров в секунду. Об этом горожан предупреждает ГУ МЧС по Петербургу и области со ссылкой на данные синоптиков.

28 марта на город может снова обрушиться штормовой ветер. Его скорость местами может достигать 17 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица. Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также возможны осадки в виде снега.

Напомним, сейчас погоду в Северной столице определяют сразу два циклона «Хельмка» и «Илона».