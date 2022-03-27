В 2022 году 65% землевладельцев Петербурга и Ленобласти будут выращивать картошку

Более половины владельцев земельных участков Петербурга и Ленинградской области планируют выращивать картофель. Об этом 27 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу SuperJob.

В прошлом году количество желающих высадить на своем участке картофель составляло 53%, тогда как в этом 65%. Статистически всего трое из 10 опрошенных не собираются разбивать огород на участке. Также отмечается, что высаживающие в прошлом году картошку петербуржцы намерены увеличить объемы.

Возраст респондентов, готовых трудиться на загородном участке, составляет примерно 35 – 44 лет. Средний доход «садоводов» составляет до 50 тыс рублей.