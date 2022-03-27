Губернатор Петербурга поздравил горожан со Всемирным днем театра

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил горожан со Всемирным днем театра. Об этом 27 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«В этот день хочу выразить огромную благодарность всем служителям сцены, всем, кто дарит нам радость своего творчества. Наши артисты всегда были со своим народом. Спасибо всем зрителям, всем кто поддерживает нашу культуру», – привели слова главы города в пресс-службе городской администрации.

Беглов отметил, что именно в Северной столице создавали свои шедевры художники, драматурги, режиссеры, композиторы, артисты, хореографы и дирижеры.

«Это праздник всех, кто посвятил себя служению великому сценическому искусству и всех многочисленных поклонников театра. Наша страна и наш город – Санкт-Петербург – вписали ярчайшие страницы в историю мировой театральной культуры», — заключил губернатор.