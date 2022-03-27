В Петербурге в воскресенье сохранится ветреная погода

В воскресенье в Северо-Западном регионе ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду. Об этом 27 марта сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу и области со ссылкой на синоптиков.

Отмечается, что в прибрежных районах скорость ветра может достигать 22 метров в секунду. Жителей Северной столицы и области просят быть осторожными и не проходить под шаткими конструкциями.