Почти 100 тысяч многолетних растений высадят в Петербурге

Улицы Петербурга украсят 97 тысячами многолетних травянистых растений. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Смольного.

Садовники высадят около 170 видов многолетних растений — молинию, астильбу, рудбекию, ромашку, тимьян, эхиноцею и другие виды. Также городские улицы украсят 5 миллионов цветов. Общая площадь посадок составит около 100 тысяч квадратных метров.

В этом году специалисты обновят формы цветников, а также гамму посадок. Активней будет использоваться вертикальное озеленение. В городе появится больше подвесных ящиков, цветочниц и вертикальных конструкций с подвесными вазонами.