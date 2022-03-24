Новая жизнь для аварийного стадиона в Удельном парке: партийцы из «Единой России»отреагировали на просьбу жителей

О помощи в спасении спортивного объекта попросил житель Приморского района во время прямого эфира с депутатами регионального отделения партии

«Прошу вас оказать содействие в реконструкции, дать новую жизнь и сделать его центром притяжения для жителей нашего района. Как для юных спортсменов, так и всех граждан. Дать жизнь нашему любимому катку, где мы с семьёй любим проводить выходные с пользой для здоровья. Нужен шанс, а не снос в чьих-то интересах. В контакте у нас создана группа неравнодушных граждан, кто с болью относится к этой печальной новости», – написал в своем обращении житель Приморского района Алексей Журавлев.

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Боярский, отвечая на вопрос в прямом эфире, подчеркнул, что частично вопрос уже проработан. Будущее аварийного стадиона в Удельном парке Санкт-Петербурга уже находится в поле зрения региональной власти.

«Стадион передан в ведение регионального комитета по спорту. В настоящий момент изыскиваются возможности его реставрации, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. То есть вопрос о появлении там другого функционала закрыт. Я поддерживаю ваше стремление сохранять спортивные объекты, и приглашаю на нашу дискуссионную площадку с этим проектом. Пригласим представителей власти, которые курируют этот вопрос. Вместе, я уверен, выйдем на какое-то решение», – прокомментировал Сергей Боярский.

24 марта партийцы из «Единой России» организовали новый формат общения с жителями Петербурга – проект «Онлайн-приемная». Он позволит партийцам стать более открытыми к народу и оперативно реагировать на проблемы горожан. На эфире присутствовали все желающие – трансляция проходила в социальных сетях. Первый эфир провёл лидер петербургских единороссов Сергей Боярский. Он также отметил, что отныне «Онлайн-приемные» будет проходить еженедельно по четвергам.