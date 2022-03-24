В Петербурге 300 млн рублей для стройки метро перенаправят для замены эскалаторов

Власти Петербурга приняли решение перенаправить 300 млн рублей, выделенных для строительства новых станций метро, на замену уже существующих эскалаторов. Об этом 24 марта сообщается на сайте Смольного.

Средства будут выделены из проекта по строительству Красносельско-Калининской линии метро от станции «Казаковская» до «Сосновой поляны».

«302 млн рублей направят на замену эскалаторов станции «Технологический институт-1», — сказано в опубликованном постановлении.

В документе сказано, что дополнительные расходы связаны с оплатой дополнительного объема строительно-монтажных работ на станции. Помимо этого, из-за введенных западом санкций, значительно выросли цены на оборудование.