Власти Петербурга зафиксировали цены на льготные препараты

В Петербурге, решением властей, были зафиксированы цены на льготные препараты. Об этом 23 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению города Дмитрия Лисовца.

Почти все фармацевтические компании в этом году подтвердили свои обязательства по поставкам препаратов с фиксированными ценами. При этом не исключается, что цены могут незначительно подняться в связи с падением курса рубля.

«В то же время ряд компаний заявляют о возможном повышении цен в связи с изменением курса валют. В том числе об этом говорят наши отечественные производители», – рассказал в ходе заседания глава комздрава.

Отмечается, что ранее губернатор Александр Беглов выступал с заявлением о возможности отечественных фармацевтических компаний предоставить качественные и доступные аналоги иностранных препаратов.

«Подавляющее большинство лекарств поступает в розницу в прежних объемах. Город оперативно решает возникающие проблемы. Мы сняли напряженность вокруг поставок ряда препаратов постоянного приема. Продолжаем отслеживать ситуацию и принимать необходимые меры», – заявил глава города.