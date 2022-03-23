Поликлиника в Пушкине получила новое оборудование

В Пушкинском районе Петербурга поликлиническое отделение №89 получило новое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Жители района теперь могут пройти необходимые исследования рядом с домом. Раньше для подобных медицинских манипуляций горожанам приходилось ездить в соседние районы Северной столицы.

Новая техника появилась в рентгенологическом, эндоскопическом и ультразвуковом кабинетах. Кроме того, в поликлинике появился цифровой денситометр, с помощью которого можно определить плотность костной ткани.

Отмечается, что специалистами поликлиники №89 обслуживается около 55 тысяч пациентов.