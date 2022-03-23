Плед, сковорода или наушники – всего за 1 рубль: на праздничном открытии «Галамарта» в Санкт-Петербурге!

26 и 27 марта в Санкт-Петербурге состоится праздничное открытие народного магазина «Галамарт». Два дня здесь будет идти акция «Второй товар за 1 рубль» на различные товары, а 27 марта кому-то достанутся очень полезные подарки для дома! Адрес: г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Новгородский проспект, д.3, строение 2, ТК «Центральная Усадьба».

Акция «Второй товар за 1 рубль» будет действовать:

26 марта: на автотовары, инструменты, электротехнику и мобильные аксессуары.

27 марта: на посуду и кухонные принадлежности, домашний текстиль и хозтовары.

А это очень обширный ассортимент: новые сковороды и сотейники, теплые пледы и покрывала, стильные беспроводные наушники, автомобильные пылесосы с функцией сухой и влажной уборки и многое-многое другое. Отличный шанс взять то, что давно хотели (и даже сверх того) всего за 1 рубль.

Также 27 марта можно будет получить подарки от народного магазина (условие – покупка от 500 рублей 26 и 27 марта). Среди них – сертификаты на 10 000, 15 000 и 25 000 рублей, бытовая техника, инструменты, посуда и множество других вещей. Кому они достанутся – узнаем в 19.00. Ответим, что розыгрыш будет проводится только среди присутствующих.

Кроме того, по 25 марта здесь будут действовать специальные цены на различные группы товаров: например, форма для выпечки – 159 рублей, термос-кружка – 189 рублей, сушилка для белья – 449 рублей, тостер – 599 рублей.

«Галамарт» - это магазин для всей семьи: здесь вы найдете более 7 000 товаров для дома по доступным ценам, а каждый день действуют выгодные акции, скидки и распродажи. Все необходимое для комфортной жизни собрано в одном месте!

Адрес: г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Новгородский проспект, д.3, строение 2, ТК «Центральная Усадьба».

Часы работы: 10.00-22.00

www.galamart.ru