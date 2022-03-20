Строительство города-спутника Южный и центра ИТМО Хайпарк идет запланированными темпами

Под Петербургом полным ходом идет строительство первой очереди кампуса и инженерных сетей города-спутника Южный. Об этом 20 марта сообщает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что город-спутник Южный является одним из самых масштабных проектов в России. В условиях кризиса создание дополнительных возможностей для развития технологий является одной из главных задач, — передают слова губернатора Петербурга Александра Беглова в пресс-службе.

В настоящее время на объекте работает ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Компания занимается строительством новой канализационной насосной станции и сетей для подключения зданий к централизованному водоснабжению и водоотведению. Ожидается, что работы будут окончены в уже 2022 году.