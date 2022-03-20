Губернатор Петербурга поздравил с профессиональным праздником сотрудников ЖКХ

День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России ежегодно отмечается 20 марта. В связи с этим, губернатор Петербурга Александр Беглов обратился с поздравлениями к сотрудникам ЖКХ.

Глава города отметил, что в жилищно-коммунальный комплекс входят сотни предприятий и организаций, а количество сотрудников достигает почти 40 тысяч человек, которые обслуживают 24 тысячи домов и близлежащих территорий.

Беглов также рассказал, что городские власти постоянно материально поддерживают коммунальные службы. Так, средства выделяются на ремонт исторических построек, создание общественных пространств и спортивных и детских площадок.

В заключении губернатор выразил благодарность работникам сферы ЖКХ и учредил награду «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга».