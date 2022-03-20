В воскресенье оказалось недоступным онлайн-табло аэропорта Пулково

В Петербурге онлайн-табло с информацией о времени прилетов и вылетов аэропорта Пулково в воскресенье оказалось недоступно. Об этом 20 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на официальное заявление представителей аэропорта.

Причиной ограничения доступа к информации стали технические работы. В настоящее время информацию о рейсах петербуржцы могут получить у представителей авиакомпаний и через колл-центр.

О сроках проведения технических работ информация не сообщается.