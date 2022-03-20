  • 20 Март 2022
USD 19.03.2022 103.9524 -0.8488
USD ММВБ  
EUR 19.03.2022 114.3996 -1.5315
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Эксперты призывают россиян осваивать в кризис новые профессии

Автор:


© Фото: pixabay

Темы дня

Для горожан доступны сокращенные программы обучения.

В связи с наступившим кризисом из-за длительной пандемии COVID-19 и западных санкций эксперты советуют россиянам осваивать новые профессии. Об этом 20 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург»

В настоящее время уровень безработицы в Северной столице самый незначительный по стране. Одними из самых востребованных специальностей остаются инженеры-технологи, IT-специалисты, менеджеры по продажам и бухгалтеры.

Уже в ближайшем будущем в Петербурге может появиться более 45 тысяч рабочих мест для квалифицированных сотрудников. При этом соискателей на востребованные места и сейчас не хватает. В связи с этим в городе запущен федеральная программа «Профессионалитет». Ее участники смогут в сжатые сроки освоить профессию инженера. Всего за два года можно получить новую специальность и сразу же устроиться на работу в знакомый коллектив. 

«Студенты будут обучаться непосредственно на производственном предприятии. Понятно, что основные азы будут давать в своем образовательном учреждении, но профессию освоить руками на предприятии. Мы даже готовы проводить лекции у себя на предприятии, если будем видеть какие-то пробелы», – рассказала о программе генеральный директор завода по переработке пластмасс Светлана Козлова. 

По мнению экспертов, уже в скором времени некоторые профессии могут стать неактуальными. Им на смену придут фрилансеры. 

«Обучить можно всему, чему угодно. Главное – любовь к труду и любовь к тому делу, которым ты занимаешься. Потому что если это делать без любви, не обучить, ни заставить невозможно», – выразил свою точку зрения генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков. 

Прокомментировал сложившуюся обстановку и губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что сейчас как никогда важно проявить «скорость и смекалку», чтобы оставаться на плаву как специалист. Также он выразил уверенность в благоприятном исходе текущей ситуации на рынке. 

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Лучшее в городе

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты
    15.03.22
    Безграничные путешествия с компанией «Клуб Приключений»
    15.03.22
    ЛСР выделит 30 млн рублей на благоустройство набережной реки Охты
    14.03.22
    Западные ценности терпят крах: России есть, чем ответить
    11.03.22
    Печать логотипов на футболках
    05.03.22
    Запчасти в интернете: удобный магазин для автовладельцев
    02.03.22
    Андрей Сизов назначен председателем совета директоров АО «ЛОЭСК»
    02.03.22
    Эксперты обсудят развитие пригородных территорий Ленинградской области: Кудрово-Новосаратовка

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram