Эксперты призывают россиян осваивать в кризис новые профессии

В связи с наступившим кризисом из-за длительной пандемии COVID-19 и западных санкций эксперты советуют россиянам осваивать новые профессии. Об этом 20 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В настоящее время уровень безработицы в Северной столице самый незначительный по стране. Одними из самых востребованных специальностей остаются инженеры-технологи, IT-специалисты, менеджеры по продажам и бухгалтеры.

Уже в ближайшем будущем в Петербурге может появиться более 45 тысяч рабочих мест для квалифицированных сотрудников. При этом соискателей на востребованные места и сейчас не хватает. В связи с этим в городе запущен федеральная программа «Профессионалитет». Ее участники смогут в сжатые сроки освоить профессию инженера. Всего за два года можно получить новую специальность и сразу же устроиться на работу в знакомый коллектив.

«Студенты будут обучаться непосредственно на производственном предприятии. Понятно, что основные азы будут давать в своем образовательном учреждении, но профессию освоить руками на предприятии. Мы даже готовы проводить лекции у себя на предприятии, если будем видеть какие-то пробелы», – рассказала о программе генеральный директор завода по переработке пластмасс Светлана Козлова.

По мнению экспертов, уже в скором времени некоторые профессии могут стать неактуальными. Им на смену придут фрилансеры.

«Обучить можно всему, чему угодно. Главное – любовь к труду и любовь к тому делу, которым ты занимаешься. Потому что если это делать без любви, не обучить, ни заставить невозможно», – выразил свою точку зрения генеральный директор «ЭкспоФорум-Интернэшнл» Сергей Воронков.

Прокомментировал сложившуюся обстановку и губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что сейчас как никогда важно проявить «скорость и смекалку», чтобы оставаться на плаву как специалист. Также он выразил уверенность в благоприятном исходе текущей ситуации на рынке.