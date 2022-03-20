Новый автобусный маршрут соединит три района на юге Петербурга

Красносельский, Кировский и Московский районы Петербурга c 15 июля соединит новый автобусный маршрут №333. Об этом 20 марта сообщает комитет по транспорту.

Маршрут будет проходить по улицам Пограничника Гарькавого, Маршала Захарова, Маршала Казакова, Ленинскому проспекту с захватом социальных, учебных и торговых заведений. Также автобусы будут проходить мимо двух станций метро — «Ленинский проспект» и «Московская».

На трассе будут курсировать автобусы вместимостью до 50 человек с интервалом движения 12-14 минут в будни и 18-20 минут в выходные и праздники.