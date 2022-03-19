В Петербурге уже в апреле могут показаться первые грибы

Жители Петербурга и Ленинградской области уже в апреле смогут увидеть первые грибы. Об этом 19 марта сообщают «Невские новости» со ссылкой на автора канала «Грибоведы РФ» Николая Будника.

Первыми покажутся из-под снега саркосцифа алая. Эти маленькие красные грибы растут преимущественно на валежнике.

«Сейчас под снегом пока только зачатки, но они уже растут. А вот когда снег сойдет, то это будет первое их появление», — рассказывает эксперт.

Кроме этого, уже в скором времени, когда появятся первые проталины, вырастет коллибия снежная. За ними пойдут сморчковые шапочки и сморчки обыкновенные.

«Это деликатес, можно сказать, мирового уровня. Во всяком случае, Запад с ума по этим грибам сходит, устраивает даже фестивали и прочее», – отметил Будник.

Вырастут также дисцина щитовидная и гигантские строчки.

«Вообще у строчков репутация крайне спорная. Потому что есть cтрочки обыкновенные. Они ядовиты. Но на Руси их собирали, использовали в пищу, даже на рынках продавали. Отваривали обязательно, а воду сливали, потому что вот этот яд, который в них находится, – он водорастворим и летуч», — предупредил петербуржцев грибник.