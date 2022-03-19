До деревни Ольгино от метро «Проспект Ветеранов» запустят новый автобусный маршрут

Новый автобусный маршрут №329 с 15 июля запустят от станции метро «Проспект Ветеранов» до деревни Ольгино. Об этом 19 марта сообщает комитет по транспорту.

Социальный маршрут придет на смену коммерческому (К-329) и улучшит транспортную доступность для жителей новых жилых кварталов, а также деревни Ольгино, Марьино, Стрельны. Кроме станции метро, для жителей отдаленных районов станут доступней социальные и медицинские объекты. Оплатить проезд можно будет всеми доступными способами: картой «Подорожник», банковскими картами, льготными и разовыми проездными билетами.

На маршрут выйдут 27 автобусов вместимостью до 50 пассажиров. Курсировать составы будут с 5:30 до 0:30 с интервалами 8-12 минут в будние дни и 14-16 минут в выходные и праздники.