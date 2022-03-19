Петербуржцы снова смогут получать скидки по социальным картам в детских магазинах

По «детской» социальной карте для петербуржцев снова доступны скидки в городских магазинах. Об этом 19 марта сообщает председатель Комитета по социальной политике Елена Фидрикова.

Администрация города обратила внимание на сильный рост цен после ряда жалоб. Отмечается, что кроме возвращения скидок, также была улучшена ценовая политика.

«На сегодняшний день ситуация значительно улучшилась: ценовая политика стала иной, и вернулись те скидки, к которым привыкли граждане», — прокомментировала обстановку глава ведомства.

Использовать социальную карту можно в более чем в 300 магазинах.