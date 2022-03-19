В Петербурге прошло совещание о готовности города к переходу на новую модель транспортного обслуживания

В Петербурге в ходе совещания обсудили готовность городских транспортных компаний к переходу на новую модель транспортного обслуживания. Об этом 19 марта сообщает комитет по транспорту.

Вице-губернатор Максим Соколов рассказал, что Северная столица готова к первому этапу. Это значит, что все важные госконтракты заключены и закуплен подвижный состав.

Представители перевозчиков обратились за помощью к городским властям в связи с увеличением стоимости комплектующих и нарушения транспортной логистики из-за введенных западом санкций. Проблемой также стала стоимость топлива, рост лизинговых платежей и кредитных ставок.

Смольный определил меры поддержки и принял решение о консолидации общей с лизинговыми компаниями позиции для подачи предложений на федеральном уровне.

Соколов заявил, что санкции и вытекающие из них экономические проблемы не должны сказаться доступности и безопасности транспорта. Он также отметил, что транспортная отрасль в настоящее время является приоритетной.