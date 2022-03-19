Музей-макет «Поднять перископы!» открылся в Кронштадте

В Кронштадском районе Петербурга открылся новый музей-макет «Поднять перископы!». Об этом 19 марта сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

«Сегодня мы чтим и поздравляем наших моряков-подводников. Сегодня праздник для Кронштадта и всего нашего российского флота. Президент принял правильное историческое решение: признание Луганской и Донецкой Народных Республик – наш с вами исторический выбор. И та специальная военная операция, которая проходит на Донбассе – тоже наш выбор. Моряки-подводники сегодня несут вахту, которая дает нам спать спокойно, оберегает нашу страну. Огромное им за это спасибо!», — выступил перед собравшимися губернатор Петербурга Александр Беглов.

На мероприятии присутствовали представители администрации президента Российской Федерации, Федерального собрания, а также члены городского правительства и Законодательного собрания Петербурга.

«Глубоко символично, что сегодня мы открываем памятник имени Александра Маринеско. Символично то, что именно он потопил один из главных символов Третьего рейха», – отметил глава городского парламента Александр Бельский.

Гости музея смогут познакомиться с историей русского подводного флота и его героях. Также на базе музея-макета «Поднять перископы!» будут в развлекательной форме проводить уроки истории воспитанники морских кадетских корпусов.